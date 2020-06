Polizei bittet um Hinweise Dreister Dieb klaut wertvolles Smartphone

Ein iPhone im Wert von über 1.000 Euro entwendete ein dreister Dieb Donnerstagmittag, 25. Juni, aus einem Mobilfunkladen im Stadtgebiet von Hof. Die Hofer Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Hof. Gegen 11.30 Uhr betrat der Mann das Geschäft am Oberen Tor und zeigte Interesse an einem iPhone der neuesten Generation. Nach einem Beratungsgespräch gab er zu verstehen, das Gerät kaufen zu wollen und noch eine passende Hülle dazu zu benötigen. Während der Käufer eine solche holte, nahm er das Handy an sich und rannte aus dem Laden. Er flüchtete in Richtung Rähmberg und konnte auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Er wird folgendermaßen beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlanke Figur. Dem äußeren Anschein nach könnte er aus dem osteuropäischen Raum stammen. Er trug eine dunkelblaue/schwarze Jacke und war insgesamt dunkel bekleidet. Zudem führte er einen dunklen Rucksack mit und sprach nur Englisch.

Wer hat am Donnerstagmittag den Dieb in Richtung Rähmberg/Fischergasse flüchten sehen und kann unter Umständen Angaben zu dessen Fluchtfahrzeug machen? Wer kennt eine Person, auf die die Täterbeschreibung zutrifft? Unter der Telefonnummer 09281/ 7040 bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Hof um Hinweise.