Von der Sonne geblendet 35.000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte bei Unfall in Neunburg vorm Wald

Am Mittwoch, 24. Juni, gegen 7 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Audi-Fahrer aus Nittenau die Gemeindeverbindungsstraße von Wenigrötz in Neunburg vorm Wald kommend in Richtung Staatsstraße 2040. Aufgrund der aufgehenden Sonne wurde er geblendet und übersah den Kreuzungsbereich und damit den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Sharan einer 35-jährigen Frau aus Neukirchen-Balbini.