Fahndung erfolgreich Bundespolizei stoppt unfallflüchtigen Straftäter an der Grenze zu Tschechien

Foto: Bundespolizei

Mit einem Satz zur Seite musste sich ein Mann am Montagmittag, 15. Juni, vor einem Peugeot-Fahrer retten, als dieser nach einem Unfall in Hof flüchtete. Schnell leiteten Beamte der Polizeiinspektion Hof eine Fahndung ein, die an der Grenze zu Tschechien schließlich zum Erfolg führte.