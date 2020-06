In eine Spezialklinik geflogen Grillunfall in Burglengenfeld – 33-Jährige erleidet schwere Verbrennungen im Gesicht

Foto: DRF Luftrettung

Am Freitag, 12. Juni, gegen 19.20 Uhr, kam es in der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Burglengenfeld zu eine Verpuffung von Brennspiritus, die für eine 33-jährige Frau tragisch verlief.