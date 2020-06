Zeugen gesucht Unbekannten klauen Anhänger aus einer Garage in Hof

Einen Anhänger im Wert von 4.000 Euro stahlen Unbekannte innerhalb der letzten beiden Wochen aus einer Garage im Stadtgebiet. Die Ermittler der Polizeiinspektion Hof bitten um Zeugenhinweise.

Hof. In der Zeit von Samstag, 30. Mai, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 14. Juni, 16 Uhr, drangen die Täter gewaltsam in eine Garage in der Kösseinestraße in Hof ein. Dort brachen sie das Kupplungsschloss, mit dem der Anhänger gesichert war, auf und fuhren mit diesem davon.

Es handelt sich um einen Anhänger der Marke Brenderup mit dem Kennzeichen „HO-BQ350“ und den Abmessungen 4,60 mal 1,70 Meter im Wert von etwa 4.000 Euro.

Personen, die Hinweise auf den Verbleib des Anhängers geben können, oder die in der Zeit von Ende Mai bis Mitte Juni in der Kösseinestraße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/ 7040 mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.