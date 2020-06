25.000 Euro Schaden Pkw kracht gegen Leitplanke – Fahrer war kurz eingeschlafen

Foto: 123rf.com

Glücklicherweise nur Blechschaden in Höhe von circa 25.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Montag, 15. Juni. Gegen 3.25 Uhr befuhr ein Selbitzer mit seinem Ford die Bundesstraße B173 von Naila in Richtung Schwarzenbach am Wald. Dabei kam er nach links von der Straße ab und streifte auf einer Länge von circa 50 Metern die Leitplanke.