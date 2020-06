Strafverfahren eingeleitet Zivilbeamte entdecken Marihuana in der Hosentasche eines 34-Jährigen

Marihuana in der Hosentasche löste am Mittwochabend, 10. Juni, in Hof sichtliche Nervosität bei einem 34-Jährigen aus, als Zivilbeamte ihn in der Bahnhofstraße kontrollierten. Auch sein Hinweis, es eilig zu haben, machte die Polizisten nur noch misstrauischer.