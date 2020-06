Gute Nachrichten Siebter Tag ohne neuen Corona-Fall im Landkreis Schwandorf

Auch am Feiertag Fronleichnam, Donnerstag, 11. Juni, ist keine neue Coronavirus-Infektion im Landkreis Schwandorf aufgetreten.

Landkreis Schwandorf. Die am Mittwoch mitgeteilten Zahlen einschließlich der Sieben-Tage-Inzidenz von 1,36 gelten auch am Donnerstag.

Da die derzeit geltende Fünfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit Ablauf des 14. Juni außer Kraft tritt, sind unmittelbar in den nächsten Tagen neue Vorgaben zu erwarten. Es bleibt abzuwarten, in welchen Bereichen – wie etwa im grenzpolizeilichen Geschehen – die Rückkehr zur Normalität absehbar ist und in welchen Bereichen weiterhin Einschränkungen bestehen werden.

Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage www.corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.