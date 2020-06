Hinweise erbeten 29-Jährige lässt Geldbeutel in Geschäft liegen – Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen Unbekannt

Am Montag, 8. Juni, zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr, ist es in der Dr.-Ludwig-Rieß-Straße in Selb in einem Bekleidungsgeschäft zu einem Diebstahl gekommen. Die Geschädigte, eine 29-jährige Frau aus Tröstau, habe eigenen Angaben zufolge in einem Bekleidungsgeschäft ihren Geldbeutel liegen gelassen. Bei einer späteren Absuche des Geschäftes sei der Geldbeutel nicht mehr auffindbar gewesen.