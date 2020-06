Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro verursachte ein Unbekannter, nachdem er versuchte in ein Büro einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Hof. In der Zeit zwischen Montag, 8. Juni, 16 Uhr, und Dienstag, 9. Juni, 7.10 Uhr, versuchte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt in ein Büro in der Blücherstraße zu verschaffen. Er scheiterte jedoch an der Eingangstüre.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/ 7040 entgegen.