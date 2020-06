Sachbeschädigung Unbekannter zersticht Reifen an Pkw einer 19-Jährigen

Foto: 123rf.com

Sachschaden in Höhe von 200 Euro richtete ein unbekannter Täter am Montag, 8. Juni, an einem VW Golf in Hof an, indem er einen Reifen zerstach. Die Polizei sucht Zeugen.