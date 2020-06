Kreislaufwirtschaftsgesetz Bettflaschen mit Urin mitten in Naila ausgekippt

Foto: Ursula Hildebrand

Auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Walchstraße in Naila wurden am 27. Mai zwei Personen dabei beobachtet, wie sie zwischen den dort aufgestellten Warencontainern ihre Bettflaschen mit Urin entleerten.