Hinweise erbeten Unbekannter hebelt Münzautomaten auf und entwendet Bargeld

Zum wiederholten Male angegangen wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag, 8. auf 9. Juni, die Münzautomaten des SB-Waschparks in der Straße „Am Brunnfeld“ in Sschwandorf.