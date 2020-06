Temposünder Fahrer eines 40-Tonners deutlich zu schnell auf der Autobahn unterwegs

Die Lkw-Gruppe der Hofer Verkehrspolizei kontrollierte am Montagvormittag, 8. Juni, auf der Autobahn A9 an der Rastanlage bei Berg einen türkischen Sattelzug. Der 43-jährige Fahrer war zuvor mit seinem 40-Tonner mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die Baustelle am Saaleabstieg zugefahren.