Verstoß gegen das Waffengesetz 19-Jähriger hatte verbotenes Springmesser im Auto

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 29. Mai, um 22.30 Uhr, wurde in der Schwandorfer Straße in Bodenwöhr ein 19-jähriger Landkreisbewohner einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.