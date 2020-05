Sturzbetrunken Polizei findet alkoholisierten 16-Jährigen im Gras liegend

Einen sturzbetrunkenen 16-Jährigen trafen Beamte der Polizeiinspektion Hof am Donnerstagabend, 28. Mai, im Bahnhofsviertel in Hof an.