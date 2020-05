Hinweise erbeten Unbekannter fährt Hyundai an und flüchtet

Sachschaden in Höhe von 3.000 Uhr versursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von Mittwoch auf Donnerstag, 27. auf 28. Mai in Hof.

Hof. Ein 24-Jähriger parkte seinen weißen Hyundai am Mittwoch, um 17 Uhr, in der Bismarckstraße auf Höhe der Hausnummer 4. Als er am Donnerstag, um 6.40 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden im vorderen linken Fahrzeugbereich.

Vermutlich beschädigte ein Unbekannter den Hyundai beim Ein- beziehungsweise Ausparken. Anschließend flüchtete er vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/ 7040 entgegen.