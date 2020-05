Die Polizei warnt Enkeltrickbetrüger ergaunern sich fünfstelligen Geldbetrag

Mittels des so genannten Enkeltricks brachten Betrüger am Mittwochabend eine Seniorin aus Hof um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag. Die Kripo in Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Hof. Am Mittwoch, 27. Mai, meldete sich zunächst ein unbekannter Mann telefonisch bei der Seniorin. Hierbei behauptete er, dass er der Lebensgefährte ihrer Enkelin sei, diese in einen schweren Unfall verwickelt worden ist und nun dringend finanzielle Hilfe benötigt. Die Seniorin sollte sich daher in der Folge mit einer Bankmitarbeiterin treffen. Zwischen 17 und 17.30 Uhr übergab die Seniorin einer weiblichen Person den Bargeldbetrag vor einer Gaststätte in der Kulmbacher Straße Ecke Dr.-Endres-Straße. Erst als sie den Vorfall ihrem Schwiegersohn am Folgetag erzählte, benachrichtigte dieser die Polizei.

Die weibliche Täterin wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, mittellange, dunkle Haare, führte schwarze Handtasche mit sich.

Personen, die am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr vor der Gaststätte in der Kulmbacher Straße Ecke Dr.-Endres-Straße verdächtige Personen bemerkt und/oder die Geldübergabe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Hof unter der Telefonummer 09281/ 704-0 zu melden.

Die Oberfränkische Polizei warnt vor einem weiteren Auftreten der Betrüger: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben und Geldforderungen stellen. Rufen Sie bei Enkel/Neffe/Nichte an und vergewissern Sie sich, ob diese(r) tatsächlich angerufen hat und Geld benötigt. Geben Sie keine Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen. Stellen Sie dem Anrufer gezielt Fragen nach seinem familiären Umfeld, zum Beispiel nach dem Namen der Mutter oder dem Wohnort und bestehen Sie auf die Beantwortung. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit anderen Familienangehörigen Rücksprache. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen – auch nicht, wenn sie angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten handeln. Informieren Sie Verwandte, Bekannte und Kunden über die Betrugsform. Hilfreiche Hinweise sind im Anhang aufgeführt. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt – Notruf: 110.