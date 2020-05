Unfall bei Schwandorf Mit 1,6 Promille gegen Telefonmasten geprallt

Am Donnerstag, 28. Mai, gegen 20 Uhr befuhr ein 41-Jähriger aus Schwandorf mit seinem Fiat Panda die Kreisstraße SAD 3 von Ettmannsdorf kommend in Richtung Irlaching. Kurz nach der Kreuzung zur B15 kam der 41-Jährige mit seinem Fiat in einer langgezogenen Linkskurve alleinbeteiligt in das rechte Bankett.