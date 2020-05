Kontrolle Klein-Lkw um 88 Prozent überladen

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein 39-jähriger Fahrer eines Klein-Lkws mit polnischer Zulassung wurde am Donnerstagvormittag, 28. Mai, in der Sparnecker Straße in Münchberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Anhand der Ladepapiere wurde festgestellt, dass der Lkw überladen war.