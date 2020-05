Die Polizei ermittelt Pöbelnd auf einem Parkplatz in Hirschau unterwegs – Männer grölen rechtsradikale Parolen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 26. Mai, pöbelten zwei alkoholisierte Männer auf einem Supermarktparkplatz Passanten an und zeigten dabei auch den Hitlergruß. Für einen 40-Jährigen endete dies in der Gewahrsamszelle.