10.000 Euro Schaden 29-Jähriger beachtet Vorfahrt nicht und baut Unfall

Ein 29-jähriger Marktredwitzer wollte am Dienstagmorgen, 26. Mai, in Wunsiedel von der Feldstraße in die bevorrechtigte Hofer Straße einbiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 47-jährigen Wunsiedlerin, die auf der bevorrechtigten Hofer Straße in die Maximilianstraße fuhr.