Hinweise erbeten Unbekannter fährt Vordach eines Hauses an und haut ab

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 20. Mai, bis Dienstag, 26. Mai, 19 Uhr, wurde das Vordach eines Anwesens in der Dr.-Heinrich-Stromer-Straße in Auerbach durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt.