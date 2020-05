Unfall Pkw-Fahrerin übersieht falschfahrende Radfahrerin

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Am Dienstag, 26. Mai, gegen 14.30 Uhr, wollte eine 23-Jährige aus Neunburg vorm Wald mit ihrem Pkw vom Grundstück einer Tankstelle nach rechts in die Wackersdorfer Straße in Schwandorf einfahren. Dabei übersah sie eine auf dem Radweg von rechts kommende Fahrradfahrerin.