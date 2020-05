Strafverfahren eingeleitet 48-jähriger Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Ein 48-jähriger Schwandorfer wurde am Freitag, 22. Mai, gegen 18 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Paul-von-Denis-Straße in Schwandorf auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl ertappt.