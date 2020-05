Unfallflucht Pkw-Anhänger-Gespann schleudert in die Mittelleitplanke – Fahrer haut ab

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 24. Mai, gegen 16.45 Uhr, geriet ein Pkw-Anhänger-Gespann auf der Autobahn A93 zwischen den Anschlussstellen Weiden-West und Weiden-Nord in Fahrtrichtung Hochfranken ins Schleudern und krachte anschließend in die Mittelleitplanke.