Einbruch in Schwarzenbach Haus durchwühlt, Schmuck geklaut

Ein Wohnanwesen in Schönbrunn wurde in der vergangenen Zeit von Langfingern heimgesucht.

Schwarzenbach am Wald. Aufbruchspuren am Haus konnten jedoch nicht festgestellt werden. Die Eigentümerin musste allerdings feststellen, dass das ganze Haus durchwühlt war. Da sich kein Bargeld im Haus befand, nahm der Langfinger lediglich Schmuck im Wert von circa 100- Euro mit. Weiterhin fehlte der Schlüssel für eine Gartenhütte auf dem Anwesen. Der fehlende Schlüssel konnte an der Hütte steckend aufgefunden werden.

Wer hat in der vergangenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Naila bittet unter der Telefonnummer 09282/ 97904-0 um Hinweise.