Zeugen gesucht Unbekannter schlägt 23-Jährigen im Max-Reger-Park in Weiden nieder

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 21. Mai, gegen 23.45 Uhr, kam es in Weiden im Bereich des Max-Reger-Parks in der Nähe des Neuen Rathauses zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 23-Jährigen.