Technischer Defekt 20.000 Euro Schaden beim Brand eines Gabestaplers

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstag, 19. Mai, gegen 17.20 Uhr, geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes auf der Staatsstraße von Arzberg in Richtung Konnersreuth ein Gabelstapler in Brand.