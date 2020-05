Unfall Opel-Fahrer übersieht Seat und es kommt zum Zusammenstoß

Ein Opel-Fahrer aus Thanstein fuhr am Montag, 18. Mai, um 16 Uhr, die Teunzer Straße in Oberviechtach stadtauswärts und wollte nach links in den Wolfgrubenweg einbiegen. Dabei übersah er den Seat einer jungen Frau aus Bodenwöhr, die die Teunzer Straße stadteinwärts fuhr.