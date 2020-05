5.000 Euro Schaden Tiefstehende Morgensonne – VW-Fahrerin erkennt BMW zu spät

Foto: 123rf.com

Am Samstagmorgen, 16. Mai, ereignete sich an der Kreuzung Havilandstraße/Ringstraße in Waldershof ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden.