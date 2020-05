Anzeige erstattet 30-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer erwischt

Am Freitagvormittag, 15. Mai, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nabburg in der Mozartstraße in Schwarzenfeld ein grauer VW auf, der von einer 30-Jährigen geführt wurde.