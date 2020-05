Keine Verletzten Vorfahrt missachtet – Pkw muss ausweichen und landet im Straßengraben

Am Freitagmorgen, 15. Mai, kam es im Ortsteil Wolfring in Fensterbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw beteiligt waren.

Fensterbach. Eine 36-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Dorfstraße in westlicher Richtung und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße SAD25 nach links in diese einbiegen. Zum selben Zeitpunkt war ein 66-jähriger Opel-Fahrer auf der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße in Richtung Jeding unterwegs.

Die jüngere Opel-Fahrerin übersah offensichtlich den herannahenden Pkw und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Vorfahrtsberechtigte nach links aus und landete im Straßengraben. An diesem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro, er musste im Anschluss geborgen werden. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.