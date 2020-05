Hinweise erbeten Polizei Wunsiedel sucht Trickdiebe

Am Mittwoch, 13. Mai, um 14 Uhr, befanden sich zwei Männer in einem Textilgeschäft in der Maximilianstraße in Wunsiedel. Hier kauften sie Waren im Wert von knapp zwölf Euro und wollten diese mit einem 100-Euro-Schein bezahlen. Nachdem die Verkäuferin das Wechselgeld herausgesucht hatte, wollten die beiden die Ware wieder zurückgeben und forderten den 100-Euro-Schein wieder.