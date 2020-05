Fahrt beendet 30-jähriger Pkw-Fahrer hat zu tief ins Glas geschaut

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 14. Mai, gegen 21.30 Uhr, unterzog eine Streife der Polizei Burglengenfeld in der Ernst-Reuter-Straße in Burglengenfeld einen VW Touareg einer Verkehrskontrolle. Hierbei bemerkten die Beamten bei dem 30-jährigen Fahrer Anzeichen für Alkoholkonsum.