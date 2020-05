Hinweise erbeten Unbekannter fährt Fahrzeug an und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Am Montag, 11. Mai, wurde in der Zeit von 12.20 Uhr bis 12.34 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes am Novettaweg in Auerbach das Fahrzeug eines 63-jährigen Auerbachers angefahren.