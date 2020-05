Die Polizei konnte helfen Bußgeldbescheid aus Österreich landete beim Falschen

Foto: Britta und Ralph Hoppe/123rf.com

Am Mittwochvormittag, 13. Mai, kam ein 53-Jähriger aus Schwandorf zur Polizeiwache und gab zu Protokoll, dass er einen Bußgeldbescheid für zu schnelles Fahren aus Gmunden in Österreich erhalten habe. Dies soll an einem Sonntag Ende Februar geschehen sein. Der 53-Jährige gab aber an, sich zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht in Österreich aufgehalten zu haben.