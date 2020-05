Die Polizei ermittelt Baum in Amberg beschädigt – mehrfach Nägel in eine Robinie geschlagen

In der Von-der-Sitt-Straße in Amberg beschädigten Unbekannte einen Baum der Straßenbegleitgrünfläche und schlugen mehrfach Nägel in eine Robinie.