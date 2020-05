Trotz Verbots Mehrere Jugendliche beim Fußballspielen erwischt

Auf einem Fußballplatz im Bahnhofsviertel in Hof spielten mehrere Jugendliche Fußball, obwohl dies untersagt ist. Alle Spieler erhalten eine Bußgeldanzeige.

Hof. Insgesamt 17 Jugendliche spielten am Dienstagnachmittag, 12. Mai, um 17.20 Uhr auf einem Hartballplatz in der Alsenberger Straße Fußball. Dies ist ein Mannschaftssport und demnach in der derzeitigen Corona-Lage nicht erlaubt. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Hof zeigten allen Spielern im Alter zwischen 13 und 26 Jahren die Rote Karte und verwiesen sie vom Spielfeld. Zudem erhalten alle eine Bußgeldanzeige.