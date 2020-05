Nach Streit mit seiner Freundin Polizisten nehmen alkoholisiertem 54-Jährigen den Autoschlüssel ab

Am Dienstag, 12. Mai, um 2.40 Uhr, verließ in Marktleuthen ein 54-jähriger Mann nach einem Streit alkoholisiert die Wohnung seiner Freundin und setzte sich in sein Auto. Als die Polizeistreife den Mann kontrollierte, lief der Motor des Wagens, es gab jedoch keinerlei Anzeichen dafür, dass das Fahrzeug bewegt worden war.