2.500 Euro Schaden Polizei bittet um Hinweise auf „Car-Designer“

Einen nicht unerheblichen Schaden erlitt ein 40-jähriger Weidener Pkw-Inhaber. Der Mann hatte seinen Pkw der Marke Mitsubishi in der Zeit von Dienstag, 5. Mai, 18.45 Uhr, bis Mittwoch, 6. Mai, 8 Uhr, im Bereich der Westfalenstraße in Weiden abgestellt.

Weiden. Irgendwann in diesem Zeitraum fühlte sich ein Unbekannter bemüßigt, den Pkw massiv zu zerkratzen. Den Pkw zieren nun Kratzer über die Beifahrerseite, die wahrlich kein schönes Bild abgeben. Der Schaden an dem Fahrzeug wird derzeit auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den „Car-Designer“ geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Weiden unter der Telefonnummer 0961/ 401-0 in Verbindung zu setzen.