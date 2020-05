Drogenfahrt Chevrolet-Fahrerin unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Am Mittwochabend, 6. Mai, gegen 18.30 Uhr, wurden drei Personen in ihrem Chevrolet in der Wunsiedler Straße in Selb einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Polizeibeamten bei der 28-jährigen Fahrerin des Chevrolet drogentypische Auffälligkeiten fest.