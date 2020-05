Die Polizei warnt Betrüger gibt sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus

Am Maifeiertag, Freitag, 1. Mai, wurde ein Ehepaar aus dem Großraum Amberg Opfer eines Telefonbetrügers.

Amberg. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und behauptete, er müsse wegen einer Umstellung des Online-Kontos telefonisch mit den Kunden verschiedene Daten abgleichen. Durch geschickte und manipulative Gesprächsführung brachte er die beiden Geschädigten dazu, entsprechende TAN-Nummern preis zu geben. Diese verwendete der Anrufer dann dazu, die beiden Kontoinhaber um einen hohen vierstelligen Betrag zu schädigen. Die unberechtigten Kontoverfügungen wurden erst im Nachgang bemerkt. Die Kriminalpolizei Amberg hat hier die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei rät in diesen Fällen: Seien Sie skeptisch bei nicht von Ihnen initiierten Anrufen einer Bank. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Bank an, von der der angebliche Bankmitarbeiter vorgibt zu sein. Suchen Sie die Telefonnummer der Bank selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Geben am Telefon keine Bankdaten heraus. Ein Bankmitarbeiter wird von Ihnen nie am Telefon PIN- oder TAN-Nummern verlangen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Verständigen Sie sofort die Polizei.