Angeblich nichts bemerkt Senior fährt beim Ausparken gegen Pkw und fährt einfach weiter

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 29. April, um 11 Uhr, parkte ein 86-jähriger Mann mit seinem Pkw in der Ludwigstraße in Wunsiedel aus und streifte dabei mit seiner rechten Front das linke Heck des vor ihm geparkten Autos einer 23-Jährigen.