10.000 Euro Schaden Zwei Verletzte bei schwerem Unfall bei Neunburg vorm Wald

Foto: DRF Luftrettung

Am Mittwoch, 28. April, gegen 5.45 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer aus dem Stadtgebiet die Gemeindeverbindungsstraße von Unteraschau kommend in Richtung Staatsstraße 2040 und wollte diese in Richtung Schwarzhofen überqueren. Hierbei übersah er einen 47-jährigen Passat-Fahrer aus Oberviechtach, der auf der Staatsstraße 2398 von Oberviechtach in Richtung Neunburg fuhr.