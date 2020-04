Die Polizei ermittelt Rottweiler beißt 47-Jährige in den Arm und den Oberschenkel

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 28. April, befand sich eine 47-Jährige aus Steinberg am See beim Spazierengehen auf der Seestraße in Steinberg. Dort begegnete sie einem Mann, der mit einem Rottweiler (unser Foto ist ein Symbolbild) unterwegs war.