Infektionsschutzgesetz 24-Jähriger muss bis 3. Mai in Gewahrsam bleiben

Erneut musste die Polizei einschreiten, um eine unerlaubte Menschenansammlung aufzulösen. Mehrere Erwachsene hatten sich am Montagabend, 27. April, unter Verstoß gegen die geltende Ausgangsbeschränkung und gegen das Abstandsgebot am Grafenmühlweiher in Selb getroffen.