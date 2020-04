Niemand verletzt Funkenflug aus dem Kamin verursacht Feuer an Hausfassade

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein angeschürter Holzofen in einem Wohnhaus im Ortsteil Wolfstein in Issigau war wohl die Ursache eines Brandes am frühen Sonntagabend, 26. April.