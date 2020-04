Tankbetrug 39-Jähriger betankt Reservekanister – an der Kasse bezahlt er nur Zigaretten

Ein 39-jähriger Tröstauer betankte am frühen Samstagvormittag, 25. April, an der Tankstelle der Bundesstraße B303 einen Reservekanister. Anschließend ging er an die Kasse, wo er lediglich ein Päckchen Zigaretten bezahlte.