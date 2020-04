Ladendiebstahl 34-Jähriger klaut Bier und Schnaps

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 23. April, gegen 18 Uhr, wurde ein 34-jähriger Mann aus Selb in der Schillerstraße in Selb einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten in seinem Rucksack zwei Flaschen Bier und eine Flasche Hochprozentiges fest.